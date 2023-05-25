В интервью итальянскому телеканалу Rai представитель Офиса Зеленского сообщил, что украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, накануне украинские войска начали проводить контратаки на отдельных участках. Подоляк отметил, что напряженные бои идут по всей линии фронта, протяженностью 1500 километров.

Чиновник заверил, что Украина не хочет наносить удары по территории страны-агрессора и ВСУ будут применять западную технику и вооружение исключительно для деоккупации наших регионов.

Напомним, что российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не исключает, что контрнаступление ВСУ будет успешным. «Повар Путина» призвал РФ «перестать жировать» и начать подготовку к тяжелой войне.