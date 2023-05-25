О том, что украинцев настоятельно призвали не обращаться ежедневно с многочисленными вопросами, касающимися ожидаемого наступления ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на обращение представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова, прозвучавшее в период трансляции национального телемарафона заявил на YouTube-канале «ТСН».

В частности, Юсов прокомментировал раннее высказывание Подоляка, подчеркнув, что деоккупация наших территорий не прекращается, и одновременно с этим процессом, не продолжается оборонная операция. Таким образом, по мнению представителя ГУР МОУ, украинцы «не должны каждый день спрашивать», что нового происходит с контрнаступлением, так как «освобождение будет», как на Крымском полуострове, так и на прочих территориях.

Юсов акцентировал:

До недавнего времени была популярна песня «Скоро уже будет Пасха», а сейчас актуальна «Скоро уже будет наступление». Будет. Все будет хорошо.

Ранее мы писали о том, как в ГУР объяснили, с чем связано формирование частных «армий» в Крыму.