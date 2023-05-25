В эфире «24 канала» военный сообщил, что в Бахмуте фиксируют существенное уменьшение количества атак российских оккупационных сил, однако захватчики продолжают накрывать огнем позиции защитников, информирует «НБН».

По словам Череватого, возможно уменьшение атак связана с перегруппировкой «освободителей» из-за выхода «вагнеровцев» из города, которые понесли большие потери при попытках захвата населенного пункта.

Полковник добавил, что ВСУ нужно немного времени, чтобы выяснить, в каких объемах и какие вражеские подразделения покидают Бахмут.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали, как высказывания Пригожина о потерях его ЧВК в Бахмуте спровоцировали раскол внутри России.