В интервью немецкому изданию Welt заместитель Буданова заявил, что наши спецслужбы охотятся за главными военными преступниками Российской Федерации, которые отдают приказы убивать украинцев и несут ответственность за многочисленные жертвы, информирует «НБН».

По словам генерала, возглавляют список кремлевский диктатор Владимир Путин и российский олигарх, владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

В приоритете разведки именно президент-агрессор РФ, поскольку именно он принимает решения о том, что, где и как должны делать оккупанты. Скибицкий отметил, что главу Кремля могут ликвидировать и свои, что пугает военного преступника.

Также представитель ГУР МОУ подтвердил, что Украина пытается уничтожить «повара Путина». Пригожин также является приоритетом для наших спецслужб, поскольку он является командиром подразделения, который отдает приказ атаковать.

Напомним, начальник украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, какое тяжелое ранение он получил на фронте.