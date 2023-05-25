Как информирует «НБН», глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак озвучил последствия удара войск РФ.

Дословно из обнародованного сообщения:

Вечером, 24 мая, войска Российской Федерации нанесли удар по Никопольскому району беспилотником-камикадзе. Удар пришелся по Марганцевой громаде. В результате атаки был поврежден частный жилой дом. Людям удалось уцелеть. А уже утром агрессор в очередной раз ударил по Никополю. Данные о последствиях обстрелов уточняются.