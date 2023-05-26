В эфире национального телемарафона Игнат сообщил, что российские оккупанты могли нанести удар по поликлинике в Днепре зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400. Тип вражеского снаряда еще уточняют, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, именно этим видом вооружения путинские войска часто осуществляют обстрелы прифронтовых территорий.

Отметим, что Днепр российские оккупационные войска также атаковали ночью. Глава государства Владимир Зеленский показал кадры разрушений в результате атаки, а также сообщил предварительные сведения о количестве жертв.