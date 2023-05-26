Как информирует «НБН», об этом заявил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram. Также были обнародованы соответствующие видео.

Дословно из обнародованного сообщения:

В Мариуполе прогремел взрыв! Согласно предварительной информации известно о попадании в районе «Азовстали». Там виднеется большой столб дыма.

В свою очередь российско-оккупационные силы заявляют о том, что в направлении Мариуполя якобы были выпущены две дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Напомним, ранее стало известно о массовом перебросе вражеской техники в Мариуполе.