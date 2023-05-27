Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, согласно последним данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины известно, что из рядов российской оккупационной армии 25 мая текущего года убежало около 20 российских военных. Сообщается, что все они было заключенными и прибыли в зону боевых действий недавно. Известно, что данный инцидент произошел в районе города Сватово Луганской области.

«В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства.» — отметили в Генштабе.

Также там заявили, что заключенные, которые прибыли под Сватово 25 мая похитили автомобиль КамАЗ и уехали в неизвестном направлении. Кроме того, их местонахождение пока что не установлено и российские оккупанты продолжают искать собственных дезертиров.

Такие действия могут говорить лишь о том, что все больше российских военных не хотят выполнять приказы собственного командования.

Следует отметить, ранее мы писали о выходе российских войск с Донбасса.