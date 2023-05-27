Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ISW.

Так, в отчете Института изучения войны говорится о том, что дальнейшие контратакующие действия украинской армии на флангах Бахмута в Донецкой области могут очень серьезно усложнить российскую операцию по передаче городе. То есть, скорее всего это помешает ЧВК «Вагнер» передать Бахмут под контроль регулярных войск.

Российские военкоры писали о том, что за последнее время украинские военные смогли продвинуться в направлении Орехово-Васильевки на 11 километров, а также на 7 километров в районе Клещеевка. Также сообщается, что в некоторых местах украинские военные смогли захватить высотные позиции, что является явным преимуществом.

Помимо этого стоит упомянуть, что военкоры писали и о пересечении украинскими военными канала Северский Донец, это, якобы говорит о том, что ВСУ пытаются окружить населенный пункт Клещеевка.

Напомним, ранее мы писали о выходе российских войск с Донбасса.