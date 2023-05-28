Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов сообщил, что за прошлые сутки вражеские войска Российской Федерации активно обстреливали приграничные населённые пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов. На данный момент известно о как минимум двух погибших. Первая — это 61-летняя женщина, которая погибла из-за обстрела населенного пункта Шеповатое, Купянского района. Второй — 60-летний мужчина, который погиб в н.п Двуречное, также Купянского района. Кроме того, известно о нескольких пострадавших, в основном это люди пожилого возраста.

Синегубов рассказал, что под артиллерийские и минометные обстрелы попадает большое количество населенных пунктов, которые находятся недалеко от границы с Россией. Также отметим, что за прошлые сутки враг обстреливал и город Волчанск. Там сообщают о серьезных разрушениях и интенсивных атаках врага.

Напомним, мы также писали о масштабной атаке дронов-камикадзе на Киев.