Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Там заявили, что этой ночью, российские вражеские войска нанесли самый массированный удар дронами-камикадзе иранского производства с момента начала полномасштабного вторжения. Всего в было зафиксировано 54 таких боеприпаса, большинство из которых летели в направлении Киева. Отметим, что украинские зенитчики смогли сбить аж 52 цели.

«В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» с северного направления — Брянская область, и южного — Краснодарский край

Всего зафиксировано пуски рекордного количества дронов-камикадзе — 54″. — отметили в Воздушных силах.

Примечательно, что в очередной раз российские оккупанты пытались нанести удары по критической инфраструктуре Украины, но благодаря успешной работе украинских Воздушных и противовоздушных сил им это не удалось. В частности стоит отметить Воздушное командование «Центр». Большинство дронов было уничтожено благодаря им.

Следует отметить, ранее мы писали о масштабной атаке оккупантов на Киев.