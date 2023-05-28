Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Facebook Данилова.

Секретарь СНБО Данилов сказал о том, что крупнейшая атака российских оккупантов дронами-камикадзе «Шахед» по территории Украины — это » демонстрация тупости и упрямства».

Прямая речь Данилова: «В 5:30 просмотрел утреннюю оперативную сводку и только удивленно покачал головой».

Глава Совета нацбезопасности и обороны высказался по поводу ночной атаки российских оккупантов по территории Украины. К слову, тогда было выпущено 54 дрона-камикадзе «Шахед», 52 из них были успешно сбиты. В результате этой атаки местные власти сообщали о нескольких погибших и пострадавших.

Мы также сообщали, что ночью оккупанты совершили массированную атаку по Киеву.