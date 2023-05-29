В интервью изданию Оbozrevatel бывший глава Службы внешней разведки Украины заявил, что операция по ликвидации «повара Путина» имеет намного больше шансов на успех, чем в случае с российским диктатором, информирует «НБН».

Маломуж не сомневается, что с устранением Пригожина могут справиться украинские спецслужбы, если у них будут необходимые для выполнения задачи силы и средства, которых сейчас, по мнению генерала, недостаточно.

Он отметил, что для устранения олигарха необходимо осуществить «грамотно подготовленную операцию». Ликвидация владельца «Вагнера», в отличие от ликвидации президента-агрессора РФ, не приведет к противоречиям на международном уровне, поскольку Пригожин – боевик, который непосредственно совершает теракты со своими наемниками.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, как Пригожин пытается использовать проблемы, возникшие в России после прорыва в Белгородской области.