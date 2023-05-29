В своем отчете эксперты ISW обратили внимание на то, что армия Путина массированно обстреливает украинскую столицу, вместо того, чтобы сосредоточить усилия на ударах по инфраструктуре или военных объектах страны, информирует «НБН».

По мнению американских аналитиков, такой подход ВС РФ ограничивает их способность повлиять на предстоящее контрнаступление армии Украины.

В Институте изучения войны упомянули об атаке на Украину иранскими беспилотниками в ночь на воскресенье, 28 мая. В Генштабе ВСУ сообщали, что россияне запустили 59 дронов-камикадзе по стране, 58 из которых были сбиты.

В ISW процитировали спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. По словам полковника, эта атака стала крупнейшей атакой БПЛА с начала полномасштабной войны. В основном удар оккупантов был направлен на Киев.

Эксперты подчеркнули, что нацеливание РФ авиационных боеприпасов на столицу Украины продолжает ограничивать способность путинских оккупационных сил существенно ослабить наступательные возможности украинцев для предстоящих масштабных контратак.

Напомним, сегодня ночью, 29 мая, захватчики осуществили комбинированную атаку на Киев. В КГВА сообщили о работе сил противовоздушной обороны.