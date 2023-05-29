Как информирует «НБН», об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В сообщении говорится, что в ночь на 29 мая регион был атакован ударными БПЛА «Шахед». ПВО Украины отражала удары, уничтожая воздушные цели врага. По словам Братчука, обломками сбитого дрона была повреждена портовая инфраструктура города:

В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы начался пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Данные о масштабах разрушений уточняются.

Напомним, ранее мы писали о комбинированной воздушной атаке РФ на Киев.