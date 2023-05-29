Глава ГУР МОУ записал видеообращение к российским оккупантам, констатировав, что их очередная попытка террора потерпела поражение, информирует «НБН».

По словам начальника украинской разведки, он спешит расстроить всех тех в РФ, кто верит в то, что они могут запугать нашу страну. Буданов отметил, что в Украине все по-прежнему находятся на своих рабочих местах, продолжая выполнять свою работу.

Генерал предупредил, что россияне очень скоро пожалеют о своих террористических действиях против украинцев. Он заверил, что ответ Украины на массированные атаки не заставит себя ждать и его скоро все увидят.

Напомним, сегодня ВС РФ дважды атаковали столицу Украины. В КГВА сообщили о смене тактики обстрелов оккупантами.