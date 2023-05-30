В своем отчете за понедельник, 29 мая, американские аналитики сообщили, что путинские оккупационные силы пытаются наступать на направлении Авдеевка – Донецк, информирует «НБН».

В ISW заявили, что активность российских захватчиков в районе Бахмута снизилась и они направили свои основные усилия на Марьинку Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, защитники отразили в районе города 12 атак оккупантов, что составляет более половины атак ВС РФ по всему фронту.

Кроме того, спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень подтвердил, что россияне теперь направили свои усилия на атаки в районе Авдеевки и Марьинки.

Напомним, эксперты ISW рассказали, смогут ли захватчики проводить наступательные операции на Бахмутском направлении после перегруппировки.