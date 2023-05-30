В эфире национального телемарафона военный отметил, что в Воздушных силах обычно не комментируют то, что происходит в небе над Российской Федерацией, информирует «НБН».

По словам Игната, он «читал, видел, обрадовался» атаке дронов на Москву и ее пригород, однако больше ничего не может сказать о «бавовне» в столице страны-агрессора. Полковник убежден, что утренние взрывы – это внутренние проблемы государства-террориста, количество которых будет лишь расти.

Нагнетать ситуацию внутри страны продолжат не только «Легион Свобода России», «Русский добровольческий корпус», но и другие подобные формирования, например, набирает обороты «Легион Республики Ичкерия». Спикер Воздушных сил выразил надежду на то, что против тирании РФ также восстанут белорусы.

Напомним, что российские СМИ опубликовали карту утреннего налета беспилотников на Москву и ее пригород.