В эфире национального телемарафона Игнат сообщил, что российские захватчики этой ночью пытались нанести удар по целям в Киеве и на подступах к столице, куда направили большую часть иранских дронов-камикадзе, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, общая масса вражеских беспилотников была уничтожена на Киевом, были попадания лишь двух БПЛА.

Военный объяснил, почему путинские войска так часто атакуют нашу столицу. Он отметил, что стоит заглянуть в Telegram-каналы страны-агрессора или посмотреть пропагандистские телеканалы, чтобы понять, что россияне хотят отомстить за свои неудачи.

Отметим, что за последние несколько дней российская армия осуществила серию атак на Киев. Майор Алексей Гетьман объяснил цель обстрелов столицы ВС РФ.