Как информирует «НБН», в ТГ-канале Федоров сообщил, что в Мелитополе вечером прогремели мощные взрывы. Согласно его словам, местное население зафиксировало черный дым в западной части города. Это район, где оккупанты захватили завод «Автокольорлит», который они превратили в свою военную базу.

Городской голова отметил, что взрывы были слышны на весь город.

Мэр Мелитополя написал в сообщении:

Оккупационные силы сразу же отчитались о «меткой противовоздушной обороне». Но дым поднимается от земли в небо. Вероятно, ПВО рашистов наземное.

Напомним, буквально вчера Федоров также сообщал о взрывах в Мелитополе.