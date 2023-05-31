В эфире «24 канала» представитель оборонного ведомства рассказала, что на Бахмутском направлении несколько дней нет продвижения защитников, которое было приостановлено для выполнения других задач, информирует «НБН».

По словам замминистра, захватчики не могут вернуть господствующие высоты на флангах города и фактически перешли к обороне. Также армия Путина увеличила количество авиационных и артиллерийских ударов, пытаясь таким образом сдержать украинских бойцов.

Маляр отметила, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, однако дальше города «освободители» не продвигаются, так как украинские военные усложнили им задачу. Кроме того, снизилась интенсивность наступлений ВС РФ на этом направлении.

Замглавы Минобороны добавила, что это временное «затишье», поскольку россияне готовятся к усилению, при этом ВСУ также усиливают свои позиции.

Напомним, Череватый рассказал, кем РФ заменяет наемников «армии» Пригожина в Бахмуте.