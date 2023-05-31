Как информирует «НБН», председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в ТГ-канале сообщил, что в результате атаки РФ по транспортному предприятию в Межирицкой громаде Днепропетровской области, ранения получил ребенок восьми лет.

Дословно из обнародованного сообщения:

Утром в Межирицкой громаде Павлоградского района прогремел взрыв. Враг нанес удар по транспортному предприятию. Восьмилетний ребенок получил легкие ранение.

Помимо того, как добавил руководитель областной военной администрации, вечером тридцатого мая на территорию Марганецкой громады Никопольского района агрессор сбросил снаряды с БПЛА. Люди в результате не пострадали.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях атаки РФ на Днепропетровскую область двадцать девятого мая.