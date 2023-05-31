Российские оккупанты готовы убивать не только украинцев, но и своих соотечественников из-за любой мелочи. Об этом свидетельствует аудиоперехват беседы путинского солдата с женой, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины, информирует «НБН».

В разговоре «освободитель» рассказал жене, что он ненавидит своего замполита Бекетова Алексея Витальевича, которого охарактеризовал как «скользкого и ужасного типа». Захватчик пожаловался, что заместитель командира вытащил из посылки его сослуживца «Фазы» бутылку самогона.

По словам оккупанта, он готов убить Бекетова и уже придумал план – расстреляет его в первом бою.

Как сообщалось, на днях в Сети распространилось видеообращение оккупантов, которые жалуются на свое командование. Путинские солдаты отмечают, что их бросают на убой и игнорируют их требования для участия в боях.