Как информирует «НБН», такое заявление озвучила заместитель Алексея Резникова Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Насколько известно, главарь террористической группировки «Вагнер» Пригожин сегодня объявил, что его подопечные якобы будут выведены из района Бахмута. Однако на это Анна Маляр ответила, что свои обещания и планы российским преступникам выполнить не удается. Она добавила, что сегодня некоторые из подразделений по-прежнему остаются на Бахмутском направлении.

В это же время Анна Маляр отметила, что не так давно ВСУ смогли занять господствующие высоты вокруг Бахмута. За счет этого украинским защитникам удается нарушить все планы сил ЧВК «Вагнер» и очень мешают этой террористической группировке реализовать их.

Напоследок заместитель министра обороны Украины добавила, что в итоге «вагнеровцам» пришлось перенести дату вывода своих боевиков из Бахмута на десятое число.

Ранее стало известно о том, кем Россия заменит «вагнеровцев» в Бахмуте.