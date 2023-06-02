Представитель Минобороны США убежден, что решающую роль в украинском контрнаступлении сыграет умение защитников использовать современные танки, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По словам генерала, эта бронетехника обеспечивает огневую мощь и силу, поэтому ее грамотное применение ВСУ будет фундаментальным для успеха масштабной военной операции.

Милли объяснил, что, когда армия Украины начнет наступление, танки будут действовать слаженно с пехотой, артиллерией и т.д. Также для атак на укрепленные позиции ВС РФ защитники применят маневры, выученные на тренировках в ФРГ.

Представитель Пентагона напомнил, что в период Второй мировой войны самые большие бронетанковые сражения в истории в основном происходили на украинской территории.

Ранее Милли прокомментировал передачу истребителей F-16 Украине. По мнению генерала, эти самолеты «не волшебная палочка» и есть оружие, которое якобы нужнее ВСУ, чем авиация.