На своем YouTube-канале Жданов прокомментировал попытки войск Российской Федерации «прорвать» противовоздушную оборону Украины во время массированных атак, информирует «НБН».

По словам эксперта, страна-агрессор еще не исчерпала весь свой ракетный арсенал, при этом все, что осталось у путинских оккупационных сил – «Кинжал» и «Искандер-М». Он заверил, что лишь этими баллистическими ракетами РФ «может удивить».

Жданов убежден, что ВС РФ вряд ли будут атаковать Украину крылатыми ракетами Х-22. Эксперт заверил, что армия государства-террориста «достигла предела совершенства» и других ракет у нее нет.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ высказался о последних массированных ударах россиян по Украине. Военный рассказал о подходе оккупантов к ракетным атакам.