Журналист в эфире «24 канала» рассказал, что удар БПЛА по российской столице, в частности по Рублевке, вызвал панику среди представителей элиты страны-агрессора, информирует «НБН».

Наки отметил, что эти люди однозначно обеспокоены своей безопасностью и будут искать пути решения этого вопроса.

По словам оппозиционера, олигархи видят перед собой пример кремлевского диктатора Владимира Путина, который возле своих резиденций установил противовоздушную оборону.

Представители элит, которые чувствуют опасность и лишены возможности сбежать за рубеж, решат, что они не хуже и пойдут покупать отдельные расчеты ПВО. Системы могут установить у себя дома, на даче, либо в элитном поселке для коллективной защиты.

Напомним, что 30 мая неизвестные дроны атаковали столицу РФ и ее пригород. Кремль обвинил в ударе по Москве Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, имеет ли наша страна отношение к этим инцидентам.