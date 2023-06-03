Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Свобода России«.

В своем телеграм-канале бойцы легиона написали о том, что российские путинские войска и далее продолжают совершать хаотичные обстрелы по территории Российской Федерации. Поэтому для сохранения жизней обычных России они предлагают эвакуироваться на территорию Украины.

«Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима.

Поэтому всех, кому необходимо помощь за добровольным согласием могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей» — сказали в легионе».

К слову, российские оккупанты уже далеко не впервые обстреливают собственные территории из различных видов вооружения.

Отметим, ранее мы писали о “бавовне” в Белгородской области.