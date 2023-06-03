Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на видеозапись в соцсетях.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как россияне воруют вещи из домов своих же земляков в населенном пункте Шебекино Белгородской области.

Источники пишут, что пока россияне убегают из Шебекино, из-за того, что армия Российской Федерации регулярно накрывает данный населенный пункт из различных видов вооружения, местные жители пользуются моментом и мародерят у своих же.

Россияне возмущены, говорят, что в нынешней тяжелой ситуации люди воспользовались моментом и обокрали своих земляков.

К слову, регулярная армия Российской Федерации постоянно обстреливает мирные территории Белгородской области. Таким образом оккупанты пытаются ударить по позициям Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России».

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