Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Анну Маляр в телеграм.

Замминистра обороны Украины рассказала о том, что на данный момент ситуация в Бахмуте является достаточно стабильной, но все же наемники частной военной компании «Вагнер» полностью не покинули территорию города.

«В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии». — сказала Маляр.

Помимо этого Маляр сообщила, что несколько месяцев российские оккупанты оккупанты пытались захватить полностью территории Луганской и Донецкой областей, но это не закончилось успехом. Самым горячими направлениями являются: Авдеевское, Лиманское, Бахмутское и Купянское направления.

Отметим, ранее Маляр рассказала о том, что ВСУ не дают оккупантам выйти из Бахмута.