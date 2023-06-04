Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на опубликованное видео.

На видео четко видно, как бойцы «Свобода России» выкуривают оккупантов в посадках недалеко от населенного пункта Шебекино, который находится в Белгородской области. Также на кадрах четко видны эпизоды сражения между российскими добровольцами, которые настроены освободить страну и армией РФ.

«Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной! Вражеская пехота и техника прячется в посадках, полагая, что мы их там не найдем. Но мы найдем» — заявили бойцы легиона «Свобода России».

К слову, бои на территории Белгородской области вблизи Шебекино идут уже несколько дней подряд. Армия Российской Федерации несмотря ни на что обстреливает собственные населенные пункты изо всех видов вооружения.

Напомним, ранее мы писали о серьезных потерях армии РФ.