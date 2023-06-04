Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал РДК.

Так, в своих телеграм-каналах бойцы ЛСР и РДК выставили видеообращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. На видео выступили командиры.

Известно, что воины-добровольцы предлагают обмен. Они отдают двух пленных российских военных, которых удалось взять в Белгородской области, а вместо этого Вячеслав Гладков должен пообщаться с представителями добровольческих формирований в церкви в населенном пункте Новая Таволжанка.

«Сегодня большой православный праздник — Троица. И мы, представители РДК и Легиона, предлагаем обменять двух пленных на всего несколько минут общения с вами в храме. Без оружия.

Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области» — заявили представители РДК и легиона «Свобода России”.

Напомним, ранее бойцы РДК и ЛСР предложили эвакуацию жителям Белгородщины.