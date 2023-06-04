Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российский телеграм-канал под названием «Shot«.

В данном телеграм-канале российские представители сообщали о том, что беспилотный летательный аппарат, который скорее всего запустила украинская сторона был сбит силами противовоздушной обороны.

Также они пишут, что в результате сбития беспилотника на территории Крымского полуострова в самом городе Джанкой было повреждено несколько частных домов. Кроме того, сейчас там якобы работают экстренные службы.

Кроме того, по словам российских источников, в результате ночной атаки БПЛА по территории города Джанкой пострадавших нет. Но, данные, к слову, могут меняться.

Важно отметить, что это уже далеко не первый раз, когда украинские военные наносят удары по временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее мы писали о взрывах в Мелитополе.