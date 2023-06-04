Власти Харьковщины рассказали о том, какой сейчас является ситуация в области и как часто российские оккупанты наносят удары.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на главу Харьковской ОГА Синегубова.

Синегубов рассказал, что 4 июня российские оккупационные войска обстреляли село Гурьев из танков, а также село Ивашки из вертолетов. К слову, на данный момент нет информации о том, погиб ли кто-то в ходе этого обстрела.

«4 июня утром россияне в очередной раз массированно обстреляли Волчанск. В городе повреждено административное здание, частично разрушены 2 дома и хозяйственные постройки» — заявил глава Харьковской ОГА.

Что касается разрушений, то тут стоит отметить, что в населенном пункте Ивашки, который находится в Богодуховском районе масштабные разрушения отсутствуют, там оккупанты не смогли повредить что-то важное. Что касается погибших или пострадавших, то в Ивашках их также нет.

Что касается другого населенного пункта под названием Гурьев Казачок, то тут ситуация немного иначе. Оккупанты нанесли из танков несколько ударов по местному Дому культуры, поэтому там присутствуют серьезные разрушения. К слову, жертвы и пострадавшие в данном населенном пункте также отсутствуют.

Напомним, мы также писали о взрывах в Мелитополе.