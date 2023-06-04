Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Игната в эфире национального телемарафона.

Спикер Воздушных сил рассказал о том, что украинские пилоты не смогут одновременно в большом количестве отправится на обучения на американских F-16. Он объяснил это тем, что на данный момент в стране идет война и некоторые пилоты должны оставаться на службе, а некоторые, в свою очередь могут поехать на обучения.

Кроме того, Игнат также рассказал и о том, что главный приоритет для обучения на F-16 — это молодые пилоты, которые уже вскоре смогут обучать других пилотов. Помимо этого спикер командования Воздушных сил Украины упомянул, что в первой волне на обучения поедут самые лучшие и самые опытные пилоты, а также те, кто хорошо владеет английским языком. Туда может войти несколько десятков пилотов. Позже будет вторая волна.

Отметим, ранее Резников назвал нужное количество истребителей для Украины.