Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «SCMP«.

Во время своего выступления Алексей Резников заявил, что так называемый «мирный план», который был предложен азиатскими государством Индонезия вовсе не соответствует тому, что в действительности нужно Украине. Кроме того, Резников заявил, что этот план больше похож на российский.

Это заявление он сделал во время проведения форума безопасности «Диалог Шангри-Ла», который состоялся в Сингапуре.

Действующий глава Министерства обороны Украины сказал, что тот «мирный план», который предложили индонезийское государство не обсуждался с ним и вовсе не подходит стране. Более того, он похож на российский, так как не соответствует нужным требованиям.

Также Алексей Резников заявил, что на данный момент присутствует ряд стран, которые готовы организовать переговоры между Украиной и Россией, но все же сейчас Украине больше нужно оружие.

Помимо этого стоит отметить, что Резников также обращался и к китайским представителям, заявляя, что «старший» брат мог бы переубедить Россию прекратить войну.

Следует напомнить, в МЗС прокомментировали мирный план Индонезии.