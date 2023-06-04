Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Анну Маляр.

В телеграм-канале Маляр появился новый видеоролик, в котором присутствует намек на предстоящее контрнаступление. На видеоролике есть фрагмент, где украинские военные держат палец возле уст, а также там присутствует надпись «Планы любят тишину. Объявления о начале не будет».

Кроме того, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в одном из интервью сказал, что главная стратегия Украинского государства — это возвращение границам 1991 года. Кроме того, глава украинского Совбеза также подтвердил и слова президента Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины уже фактически готовы к предстоящему контрнаступлению. Также он отметил, что бойцы ВСУ будут действовать в лучшее время.

К слову, контрнаступление ВСУ является одним из наиболее обсуждаемых событий за последнее время.

Стоит отметить, ранее мы писали о том, что Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ