Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Сумскую ОВА.

Представители Сумской областной военной администрации рассказали о том, что в прошлую ночь российские оккупанты нанесли несколько ударов по территории Сумской области дронами-камикадзе «Шахед», а также другими видами вооружения.

Так, в ОВА сообщили, что ночью и утром враг совершил 9 ударов, всего было зафиксировано 53 взрыва. В пресс-службе написали о том, что под обстрелы попали несколько общин, в том числе: Николаевская, Шосткинская, Середино-Будская, Юнаковская и другие. В некоторых громад были взрывы из-за дронов-камикадзе «Шахед», в некоторых из-за минометных обстрелов, а также из-за обстрелов из РСЗО.

Что касается повреждений, то известно, что в некоторых общинах присутствуют серьезные разрушения в жилых кварталах и на других объектах. Также известно о том, что в некоторых местах серьезные повреждения получили автомобили. Погибших или раненых в результате данной атаки оккупантов — нет.

Напомним, мы также писали о ночной атаке на Киев.