Как информирует «НБН», об этом сообщает ряд СМИ, а также Государственная пограничная служба.
В своем сообщении ведомство отметило, что в АРК некоторые кабельные операторы отключили свои сигналы в результате того, что кто-то хакнул трансляцию ТВ.
Ролик носит информационный характер о том, что объявлять о контрнаступлении Вооруженных сил Украины никто не будет.
В свою очередь один из представителей оккупантов Крючков заявил, что была взломана трансляция целого ряда крымских кабельных операторов, в результате чего наблюдается отключение сигнала.
А вот местное население Симферополя в комментарии «Общественному» подтвердило, что по кабельному телевидению на территории оккупированного Крымского полуострова демонстрируют видеоролики относительно запланированного Вооруженными силами Украинского государства контрнаступления.
Напомним, ранее мы уже писали о видеоролике от Минобороны Украины относительно контрнаступления ВСУ.