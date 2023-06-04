Как информирует «НБН», об этом сообщает ряд СМИ, а также Государственная пограничная служба.

В своем сообщении ведомство отметило, что в АРК некоторые кабельные операторы отключили свои сигналы в результате того, что кто-то хакнул трансляцию ТВ.

Ролик носит информационный характер о том, что объявлять о контрнаступлении Вооруженных сил Украины никто не будет.

В свою очередь один из представителей оккупантов Крючков заявил, что была взломана трансляция целого ряда крымских кабельных операторов, в результате чего наблюдается отключение сигнала.

А вот местное население Симферополя в комментарии «Общественному» подтвердило, что по кабельному телевидению на территории оккупированного Крымского полуострова демонстрируют видеоролики относительно запланированного Вооруженными силами Украинского государства контрнаступления.

Напомним, ранее мы уже писали о видеоролике от Минобороны Украины относительно контрнаступления ВСУ.