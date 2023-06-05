Как информирует «НБН», в ТГ-канале Синегубов отметил, что в результате удара по Купянскому району был поврежден трубопровод с аммиаком. По его словам произошла разгерметизация.

Глава ОВА отметил, что оккупационными силами был поврежден трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

Также Синегубов добавил, что в Харьковской области по состоянию на текущий момент уже был организован штаб для ликвидации последствий инцидента. На месте ЧП работают профильные службы.

О всех остальных деталях ЧП глава Харьковской областной военной администрации пообещал сообщить немного позже.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе ВКС РФ по Донецкой области.