Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное Донецкой областной прокуратурой, захватчики сбросили на Торецк авиабомбы. В результате атаки врага пострадали шесть человек. Все они получили ранения.

В сообщении прокуратуры говорится, что сегодня захватчики обстреляли Торецк. Согласно предварительной информации, по Торецку были нанесены два авиаудара. Для этого россияне использовали авиабомбы ФАБ-250.

В результате удара врага были ранены две женщины 71 и 64 лет, а также 45-летний мужчина. Они получили осколочные ранения и были госпитализированы.

К тому же контузии в результате взрывов получили трое сотрудников правоохранительных органов, которые во время взрывов проезжали мимо.

Сброшенными россиянами авиабомбами было повреждено учебное заведение, гражданская инфраструктура, жилые многоэтажные дома, а также банковское помещение и административное здание.

Правоохранительными органами Украины было начато досудебное расследование согласно части 1 статьи 438 УК Украины.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе БПЛА РФ по Никополю.