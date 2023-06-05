Как информирует «НБН», согласно информации ТГ-канала «Вольнодумец», Вооруженным силам Украины удалось отбить российский опорный пункт и продвинуться в районе Старомихайловки, что под Донецком.

Ресурс отмечает, что это вовсе не наступление ВСУ. На данном участке россияне постоянно совершали провокационные вылазки и часто обстреливали наши позиции. В ходе очередной вылазки россиян, ВСУ не только отбили атаку, но и существенно продвинулись вперед к Старомихайловке. Боевики так убегали, что бросили свои позиции.

Сегодня целый день они засыпают наши позиции артиллерийскими обстрелами. Очевидно, россиянам подвезли боеприпасы, потому как они беспрерывно обстреливают.

По информации из стана боевиков, указанные позиции под Старомихайловкой якобы уже несколько раз переходили от одной стороны к другой. Российское руководство приказало подразделению, которое оставило свои позиции, любой ценой вернуть свои позиции. В помощь им выделяют несколько БМП и к утру ожидают доклада о возврате позиций.

Но вряд ли им это удастся, так как последние двое суток у оккупантов на Донецком направлении одни неприятности: под Марьинкой, Угледаром и Великой Новоселовкой. Об этом расскажем завтра, — подытожил ресурс.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как ответил глава МИД Украины Кулеба на вопрос о начале контрнаступления ВСУ.