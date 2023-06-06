Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера сил обороны Юга Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона, критического уровня вода может достичь уже через пять часов.

Обращаясь к местному населению Гуменюк отметила, что всем, кто живет на территории, которая подпадает под зону затопления, вероятней всего, необходимо немедленно эвакуироваться.

Кроме того спикер добавила, что в результате подрыва Каховской ГЭС, прежде всего, в зоне подтопления окажется левый берег, ведь географически он гораздо ниже. И именно туда придется основное затопление.

Напомним, ранее Данилов рассказал, какая катастрофа длиной в десять лет ожидает Крым из-за подрыва Каховской ГЭС.