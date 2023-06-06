Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ГСЧС.

Представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций рассказали о том, что по состоянию на 15:00 спасателям удалось эвакуировать уже около 1300 человек, но эти цифры стремительно растут, поскольку ситуация в Херсонской области достаточно сложная.

Также известно, что в Министерстве обороны Украины заявили о том, что больше пострадал левый берег Херсонской области. Там в ряде населенных пунктов ситуация остается критической. Что касается правого берега, то здесь все более-менее стабильно.

Подрыв Каховской ГЭС — это еще одно серьезное преступления российских оккупантов на территории Украины. Достаточно большое количество политиков и других известных личностей прокомментировали злодеяния России.

Отметим, ранее мы написали о подрыве оккупантами Каховской ГЭС.