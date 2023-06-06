О том, что за последние 2-е суток, фиксируется значительная активизация боестолкновений на передовой, включая и те участки фронта, где ранее, на протяжении нескольких месяцев, сохранялась относительно спокойная обстановка, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В частности, подобные изменения могут быть вызваны тем, что впервые «повар Путина», то есть Пригожин, являющийся основателем ЧВК «Вагнер», официально подтвердил – ВС РФ умышленно применили летальные средства против подразделений его наемников, из-за чего последние уже задержали командира регулярных оккупационных сил страны-агрессора.

Таким образом, с учетом того, что «пригожинцы» сейчас выведены из города Бахмут, путинской армии может попросту не хватить соответствующих резервов, и, то, насколько ЧВК «Вагнер» станут подчиняться прямым приказам российского МО, – уже является ключевым фактором в войне РФ против Украины в течение следующих нескольких недель.

Ранее мы писали о том, что Анна Маляр рассказала о том, как сейчас меняется ситуация на восточном фронте Украины.