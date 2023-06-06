Как информирует «НБН», согласно обнародованной главой Херсонской ОВА информации, на правом берегу региона более одной тысячи и триста домов оказались под водой.

По данным Александра Прокудина, по состоянию на 19 часов 30 минут на правом берегу Херсонщины в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, были затоплены 1 тысяча и 335 жилых домов.

Касательно ситуации на левом берегу, то там полностью ушли под воду села Днепряне и Корсунка. Частично затопило такие населенные пункты, как Старая Збурьевка, Песчаное, Казачьи Лагери, Крынки, Кардашинка, Олешки, а также Голая Пристань.

Помимо прочего чиновник добавил, что в настоящее время на территории Херсонской области продолжается эвакуация населения. Для этого были задействованы все экстренные службы.

Ранее в ГСЧС рассказали о том, сколько людей уже удалось эвакуировать из Херсонской области.