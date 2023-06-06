Как информирует «НБН», заявление об этом озвучили в Укргидроэнерго.

Согласно обнародованному сообщению, эпицентром подрыва на Каховской гидроэлектростанции стал машинный зал. Из-за этого изнутри Каховская ГЭС в полной мере разрушена. Более того, восстановлению она не подлежит.

По предположительным данным, на протяжении следующих четырех дней ожидается срабатывание водохранилища. По состоянию на 09:00 шестого июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно уменьшается.

Напомним, ранее мы писали о заявлении Наталии Гуменюк относительно подрыва Каховской ГЭС.