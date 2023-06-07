Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу МВД Клименко.

С его слов стало известно, что на данный момент украинские власти не только занимаются эвакуацией людей с подконтрольной территории, которую затопило в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции. Но и также с тех мест, которые сейчас являются под контролем российских оккупационных войск.

Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 7 июня на территории Херсонской области в опасности находятся 29 населенных пунктов, 10 из них — подконтрольные российским оккупантам. В то же время он отмечает, что власти пытаются найти решение, благодаря которому удалось бы эвакуировать мирных граждан, которые были брошены оккупантами на левом берегу Днепра.

Также министр внутренних дел отмечает, что по состоянию на сегодня с территории Херсонщины уже удалось эвакуировать почти 2 тысячи человек. Но, как заявил Клименко эвакуация продолжается.

Ранее в ОК “Юг” рассказали о последствиях уничтожения Каховской ГЭС.