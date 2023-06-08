Об этом сообщает «НБН» со ссылкой «ABC News«.

В источнике рассказали о том, что некоторые украинские чиновники, заявили о том, что украинская армия уже начала активную фазу контрнаступления против Российской Федерации.

Также там сообщают, что на прошлой неделе ряд украинских чиновников заявляли, что подготовленные бригады Вооружённых сил Украины уже собрались вдоль линии фронта и готовы к атаке на оккупантов.

«Украинские войска усилили атаки на линии фронта на юго-востоке страны, по словам четырех представителей Вооруженных сил Украины, которые говорили на условиях анонимности, поскольку они не имеют права публично обсуждать развитие событий на поле боя». — говорится в источнике

Кроме того, российские так называемые «военкоры» сообщают о том, что на Запорожском направлении украинские войска перешли к активной фазе наступления. К слову, от Генерального штаба Вооруженных сил не было никаких сообщений касательно контрнаступления Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны НАТО могут ввести войска в Украину.