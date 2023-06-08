Как информирует «НБН», заявление об этом озвучила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила, что Штаты продолжают заниматься оценкой причин разрушения ГЭС. Но, как добавила Карин Жан-Пьер, всего этого бы не произошло и вовсе, если бы российская сторона не напала на Украину. Как следствие ответственным за катастрофу является Российская федерация, контролировавшая там ситуацию.

Вашингтон продолжает заниматься оценкой произошедшего, а также общаться с украинской стороной. Невозможно спокойно смотреть на все те разрушения и опустошения. Штаты все возможное сделают для того, чтобы помочь украинскому народу. По словам Жан-Пьер, плотину контролировала армия РФ, и именно она ответственна за все те разрушения, которые вызвала эта война.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска РФ покинули затопленные позиции после разрушения Каховской ГЭС.